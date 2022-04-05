الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة عامل وربة منزل إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

حادث
حادث

أصيب عامل وربة منزل، اليوم الثلاثاء، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كوبري الشوينة بقرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كوبري الشوينة بالجبلاو.

وأسفر الحادث عن إصابة “ج. س”، 50 عامًا، اشتباه كسر بعظمة الترقوة اليسرى، و"ث.ع"، 48 عامًا، كدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

عامل ربة منزل حادث انقلاب سيارة قنا

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وائل لطفي

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