بعد ضبط دعاء سهيل.. أشهر المتهمين بالنصب على المواطنين باسم الطب

تصدرت خبيرة التغذية دعاء سهيل، تريند محرك البحث العالمي “جوجل” بعد إلقاء القبض عليها مساء أمس، بسبب ترويجها لأدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة تساعد على التخسيس عبر شاشات القنوات الفضائية، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.

ولم تكن خبيرة التغذية دعاء سهيل الأولى التي تنصب على المواطنين باسم الطب، فقد سبقها الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، والدكتور شيري أنسي نجيب المذيعة وطبيبة التغذية.

أحمد أبو النصر:

تم القبض في فبراير الماضي على الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاحتيال وإدارة قناة دون ترخيص، والإعلان عن وصفات طبية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة لعلاج أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة دون صفة، واتضح خلال التحقيقات معه أنه غير حاصل على بكالوريوس الصيدلة مما عرضه لتوقيع عقوبة التزوير مع باقي الاتهامات.

شيري أنسي نجيب:

تم القبض على المذيعة وخبيرة التغذية شيري انسي نجيب في عام 2020 لترويجها أدوية ومكملات غذائية دون ترخيص ومزاولة مهنة دون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبارة عن 93 ألف قرص دوائي كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، 2 جهاز كمبيوتر خاص بالرمد ، 12 جهاز طبي يستخدم في تجميل ونحت أجزاء الجسم، وجميعها مجهولة المصدر.

دعاء سهيل:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين وممارستها نشاط طبي غير مصرح به والترويج لأدوية مجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة، كما أنها روجت لتلك الأدوية عبر شاشات القنوات الفضائية، وادعت أن تلك الأدوية تقضي على السمنة وتساعد على التخسيس، وادعت أنها خبيرة في مجال سمنة والتخسيس، وظهرت في العديد من البرامج الفضائية، أعلنت خلالها عن منتجات مجهولة المصدر، وأكدت أنها تقي من أضرار السمنة، وتساعد على التخسيس بشكل سريع، مما قد يشكل خطورة على صحة المواطنين.