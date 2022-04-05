سفير مجلس التعاون: المشاورات في الرياض تهدف لرسم خارطة طريق يمنية - يمنية

قال سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن، سرحان المنيفر، اليوم الثلاثاء، إن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون.

وأضاف المنيفر، أن المشاورات في الرياض تهدف لرسم خارطة طريق يمنية - يمنية، مشيراً إلى أن أكثر من 1000 مشارك في المشاورات اليمنية -اليمنية في الرياض.

وأفاد سفير مجلس التعاون، ان الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض.

وفي سياق متصل، كان قد قدم سفير مجلس التعاون الخليجي في اليمن سرحان المنيفر ملخصاً عن المشاورات اليمنية.

وقال: "نقف دائما إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية"، مشيراً إلى أن "الباب ما زال مفتوحا لمشاركة كافة الأطراف اليمنية بالمشاورات".

وأوضح أن "المشاورات تستهدف مشاركة جميع الأطراف اليمنية"، مضيفاً: "نستهدف أمن وسلامة واستقرار اليمن".

وتابع قائلا: "الحكومة اليمنية لديها مخزون غذاء يكفي للشهور المقبلة".

وأضاف: "لن نقبل أن يكون اليمن خارج منظومة مجلس التعاون.. ونهدف لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن".

وقال: "اليمنيون مجمعون على تعزيز مؤسسات الدولة وهم يبحثون المعوقات ولم يبلغوا مرحلة الحلول بعد".

ولفت إلى "أننا ننظر إلى اليمن كمكون واحد.. والمشاورات منحت اليمنيين منصة للحوار.. وهم قادرون على تطبيق ما يتفقون عليه في هذه المشاورات".

وأكد وقوف مجلس التعاون الخليجي الدائم "إلى جانب اليمنيين للخروج من الأزمة الحالية". وأوضح أن "المشاورات ستختتم في الموعد المحدد لها".

وتواصلت، اليوم الاثنين، اجتماعات المشاورات اليمنية - اليمنية في العاصمة السعودية الرياض لليوم السادس برعاية مجلس التعاون الخليجي، حيث عقدت اليوم جلسة مناقشات مع رئيس وأعضاء الحكومة يشارك فيها أعضاء مجموعات العمل المصغرة في الشأن السياسي والاقتصادي والتنموي والإغاثي والاجتماعي والأمني.

وكشف سياسيون مشاركون في المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض عن تقدم كبير في مناقشات القضايا السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.