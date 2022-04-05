الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 4.. العايقة تتغول في الجزيرة

جزيرة غمام
جزيرة غمام

يبحث عدد كبير من محبي الدراما ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن مسلسل جزيرة غمام  الحلقة 4 بعد التطور الدرامي الكبير خلال الحلقات الماضية وفيها “العايقة تتغول في الجزيرة” وتقدم دورها الفنانة مي عز الدين أمام الفنان طارق لطفي.

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 4

تشهد مسلسل جزيرة غمام الحلقة 4 تطورات في الأحداث حيث يزداد تغول “العايقة” التي تقدم دورها الفنانة مي عز الدين بعد الدخول للكثير من كل بيوت الجزيرة ومحاولة التأثير عليهم من خلال “ضرب الودع” وتجميل الفتيات وغيرها من الأمور كما تلعب على جذب الرجال بجمالها الفاتن.

وكانت مسلسل جزيرة غمام الحلقة 3 شهدت بدء دخول الغجر للجزيرة من خلال العايقة وخلدون، وبدأ خلدون التوغل من خلال نشر مخدر الأفيون بين رجال الجزيرة باعتبارها مريحا للأعصاب وينشر السعادة.

 

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وكانت مسلسل جزيرة غمام الحلقة 3 ايضا شهدت تواجد “الشيخ عرفات” في الشارع تائها لا يجد له مكانا يسكن فيه بعد وفاة الشيخ مدين وكل من حوله تخلوا عنه حتى منزل والده القديم فشل في استعادته من جيرانه.

بدأ مسلسل جزيرة غمام الحلقة 2 بعقاب أحد شباب الجزيرة بالجلد على يد والده بسبب محاولته إبلاغ الشرطة بوجود جريمة قتل ضحيتها "سندس" وقيام العجمي "رياض الخولي" بإقرار عقابه وطلب من مساعده "محمود البزاوي" الإشراف على التنفيذ.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

المسلسل بطولة الفنان الكبير طارق لطفي والفنان مي عز الدين والفنان أحمد أمين والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان محمد جمعة والفنانة وفاع عامر والقدير عبد العزيز مخيون والقدير رياض الخولي وتألق المطرب الكبير على الحجار فى غناء تتر مسلسل «جزيرة غمام»، الذى يعود به إلى غناء تترات الأعمال الدرامية من جديد.

مسلسل جزيره غمام الحلقة 4 مسلسل جزيرة غمام جزيرة غمام طارق لطفي الفنانة مى عز الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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