الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سحور رمضان 2022.. طرق مختلفة لطبق الفول

صورة ارشفية
صورة ارشفية

في سحور رمضان لا يخلو من طبق الفول حيث انه من الأطباق الرئيسية، والذي يعتبر أساسي، وتختلف طريقة إعداد طبق الفول من مطبخ إلى أخرى، ونستعرض في السطور التالية طرق مختلفة لعمل طبق الفول.

طريقة عمل الفول بالسجق

  • 2 كوب فول مهروسة.
  • كيلو من السجق مقطعة قطع صغيرة.
  • 2 ملاعق كبيرة بصل مفروم.
  • 2 فص ثوم مفروم.
  • فلفل أخضر مفروم (اختياري).
  • ملعقة كبيرة كاتشب أو كوب صغير من عصير الطماطم.
  • 2 ملاعق كبيرة زيت نباتي أو سمن حسب الرغبة.
  • ملح وفلفل أسود وكمون حسب الرغبة.
  • 1 طماطم صغيرة مقطّعة إلى مكعبات.
  • بقدونس للتزيين (اختياري).

طريقة التحضير:

طريقة تحضير الفول بالسجق في السحور الرمضاني.

- في مقلاة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل والفلفل والثوم المفروم.

- اقليها قليلًا، ثم ضعي السجق المفرومة حتى تنضج تمامًا - تأخذ لونًا أحمر غامقًا -

- ثم نضع كوب من عصير الطماطم أو الصلصة ونترك المزيج على النار لمدة 3 دقائق.

- نضع الفول المطبوخ على الخليط السابق ويقلب جيداً.

- يضاف الملح والفلفل والكمون وقطع الطماطم ويقلب جيدًا.

- غطي المقلاة لمدة دقيقتين.

- طبق الفول مع رش البقدونس والخبز البلدي والجرجير.

طريقة عمل الفول بالبيض العيون

المكونات 

فول مهروس.

بيض. 

زبدة. 

ملح وفلفل.

ضعي البيض في المقلاه وإضافة الزبد حتى يأخذ شكل البيض العيون.

ضعي الفول في طاسة وبمجرد أن يبدأ في الغليان، ضعي على السطح ملعقة كبيرة زبدة أو سمن بلدي على حسب الرغبة.

ثم ضعي البيض عليها مع ملح وفلفل واتركيه بضع ثوان ثم ابدأي في التقليب بشكل خفيف حتى ينضج البيض تمامًا على شكل عيون.

طريقة عمل فول بالبسطرمة 

المكونات

فول مهروس. 

بسطرمة حسب الكمية.

ملح.

كمون.

كزبرة.

طماطم قطع. 

فلفل أخضر. 

بيض.

طريقة تحضير فول بالبسطرمة 

قطعي البسطرمة وضعيها في مقلاة مع زيت زيتون وحمريها قليلاً.

ثم اضيفي إليها قطع طماطم وفلفل أخضر وقلبيها ثم اضيفي الفول.

يتبل الخليط بالملح والكمون والكزبرة مع التقليب ويترك حتى الغليان. 

اصنعي تجويفات في خليط الفول حسب عدد حبات البيض المستعملة وليكن اثنان واكسري بيضة في كل تجويف واتركيها على نار هادئة حتى تنضج وقدميها.

سحور رمضان طبق الفول الاطباق الرئيسية طريقة عمل الفول بالسجق أعداد طبق الفول

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وائل لطفي

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