«لتعديه على ابنة زوجته».. المؤبد لـ«نقاش الشرقية»

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد، لإدانته في القضية رقم 6490 لسنة 2021 جنايات مركز مشتول السوق، بالتعدى على طفلة زوجته كرهًا عنها.



تعود أحداث القضية للعام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة مشتول السوق، من "ف. س"، 43 عامًا، ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، تتهم زوجها ويدعي "ال . ع . أ" 38 عامًا، نقاش، بالتعدى على ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا.

ووجهت له النيابة العامة تهم تعريض حياة طفلة للخطر حال كونه من المتولين تربيتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي قررت إحالته للمحاكمة.