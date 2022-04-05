الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن 3 جثث في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

حادث تصادم
حادث تصادم

أمرت النيابة العامة في أسيوط، اليوم، التصريح بدفن جثث 3 أشخاص توفيا في حادث تصادم بين سيارتين على طريق المطار بمحافظة أسيوط.

كان اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة اسيوط يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق المطار بدائرة المركز.

بالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين ان الحادث نتج عن تصادم بين سيارة نقل رقم 7681 ي ا ر بمقطورة رقم 6529 ي ق ج مع سيارة ربع نقل رقم 587 ي ص س على طريق المطار ونتج عن الحادث ٣ وفيات وهم عاطف عبد الله احمد مركز ديروط، وحسام الدين خليفة مركز ديروط، وخليل مصطفى خليل من محافظة القاهرة، وإصابة ناصر محمد العربي من مركز ديروط.

وتم نقل الوفيات الى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، ونقل المصاب إلى مستشفى الجامعة وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

محافظة أسيوط طريق المطار حادث تصادم سيارتين ضحايا التصريح بدفن

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وائل لطفي

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