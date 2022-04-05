هل تجب «الكفارة» على المرأة الحامل حال الإفطار في رمضان؟

ردت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها “زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية، وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تُسدَّد؟”

وقالت دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه “لا مانع أن تفطر وعليها القضاء، أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام، وقرَّر ذلك الطبيب المتخصص؛ فعليها أن تُطعم عن كل يوم مسكينًا”.

فى السياق ذاته، قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه “لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط”، لافتًا إلى أن “الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة”.