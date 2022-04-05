في رمضان.. نصائح لضبط ساعات نوم التلميذ خلال فترة الامتحانات

منذ أيام بدأ تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي في أداء الامتحانات الشهرية للنصف الثاني من العام الدراسى،وتوافق الأمر مع حلول شهر رمضان المبارك، ومع التقلبات الجوية وعدد ساعات الصيام خلال نهار الشهر يشعر التلميذ بالارهاق، لذلك يجب أن يحصل على قسط كافي من النوم.

ونستعرض وفقا لموقع" surrey"، كيف تحصل التلميذ على قسط من النوم يمنحه القدرة على دخول لجنة الامتحانات بشكل أكثر حيوية ونشاط؟.

خصص وقتًا للنوم

أهم شيء هو أن تتذكر أن تحدد موعدًا للنوم، عندما تضطر إلى الاستيقاظ في وقت معين، عد عدد الساعات التي تريد أن تنام فيها ثم أضف نصف ساعة، و يصبح هذا الوقت هو الوقت المحدد لإطفاء الأنوار.

انتبه لما تأكله

إن تناول وجبات كثيرة بيعد تناول وجبة الإفطار سيغير ساعتك الداخلية ويضعف النوم، فحاول تناول وجبة الإفطار ولكن ليست كاملة ثم تناول وجبة خفيفة أصغر بعدها بفترة، وذاكر عدة ساعات ثم تناول وجبة السحور.

منع المشروبات التى بها كافيين

على الرغم من أن تأثير الكافيين يختلف من شخص لآخر، حاول تجنب جميع مصادر الكافيين بعد تناول وجبة الإفطار، و تذكر أن الكافيين ليس فقط في القهوة، إنه موجود أيضًا في أشياء مثل الشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية، التي تساعد علي عدم النوم بشكل صحيح.

اجعل غرفة نومك مكانًا للراحة

قد يؤدي التحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو إجراء بعض المراجعة في اللحظة الأخيرة في السرير إلى منع عقلك من ربط غرفة النوم كمكان للراحة الهادئة، وبدلاً من ذلك ، يصبح السرير مرتبطًا كمكان للاستثارة المعرفية، و قد يؤدي ذلك إلى صعوبة بدء النوم ، لذا قم بإزالة جميع العناصر المشتتة للانتباه من منطقة غرفة النوم.

لا تستخدم هاتفك الذكي في السرير

الأجهزة الإلكترونية تصدر ضوضاء ؛ كلاهما سيمنعك من النوم تنبعث شاشات LCD على الهواتف والأجهزة اللوحية من ضوء أزرق غني يؤثر هذا الضوء على ساعة الجسم الداخلية (إيقاع الساعة البيولوجية) ويؤخر إفراز الميلاتونين "هرمون النوم"، و بدون الميلاتونين، على الرغم من أنه يمكنك النوم ، فإن النوم الذي تحققه سيكون خفيفًا وغير منعش.

احصل على روتين

تعتبر ممارسة الرياضة طريقة رائعة للاسترخاء خلال فترة الاختبار، لأنها تسبب إفراز الأندورفين وتحسن مزاجك ومع ذلك فإن الإندورفين الناتج عن التمرين يمكن أن يضعف النوم أيضًا.

امسح رأسك قبل النوم

هناك بعض الحقيقة في القول القديم القائل بأن أخذ مشكلة إلى الفراش يعني أنك تستيقظ مع الحل، لكن لا تدع المشكلة تجعلك مستيقظًا، إن الجلوس والتفكير في أفكار اليوم يحافظ على نشاط الدماغ ، لذا حاول الاحتفاظ بمفكرة بجوار سريرك لتدوين الأفكار قبل النوم بدلاً من ذلك يمكن أن تساعد أيضًا تمارين التأمل والتنفس.