الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

275 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فى تايوان الصينية

تايوان
تايوان

سجلت تايوان الصينية 275 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، من ضمنها 133 حالة محلية العدوى و142 حالة وافدة، حسبما ذكرت وكالة مراقبة الأمراض في الجزيرة.

 

وأضافت الوكالة أنه من بين الحالات الجديدة محلية العدوى، كان أكبر عدد للحالات في تايبيه الجديدة بـ46 حالة، تليها كيلونغ بـ31 حالة وتايبيه بـ23 حالة.

 

وحتى الآن، أبلغت تايوان عن 24585 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19، منها 16447 إصابة محلية.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

إصابة جديدة كوفيد-19 فيروس كوفيد-19 الصينية بكوفيد-19 فيروس فيروس كوفيد

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وائل لطفي

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