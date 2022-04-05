الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية: واشنطن وحلفاؤها يستعدون لفرض عقوبات جديدة على روسيا

نيد برايس
نيد برايس

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن السلطات الأمريكية تعمل مع حلفائها على تشديد العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

 

و قال برايس: "نحن نشدد العقوبات باستمرار و نستعد لفرض عقوبات إضافية مع حلفائنا وشركائنا" وأضاف: "نحن نعزز دفاعات الناتو، بما في ذلك على الجانب الشرقي".

 

و بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير، فرض الغرب عدة حزم من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. ووصف الكرملين القيود الجديدة بالخطيرة لكنه أشار إلى أن روسيا كانت مستعدة لها.

 

وعلى صعيد آخر ، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، يندا توماس جرينفيلد، اليوم إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية مزاعم ارتكاب بأن القوات الروسية جرائم حرب في بوتشا ومناطق أخرى في أوكرانيا.


و في تصريحات أدلت بها جرينفيلد في رومانيا - التي تزورها للوقوف على الجهود المبذولة لمساعدة اللاجئين القادمين من أوكرانيا - قالت السفيرة الأمريكية : "بالتنسيق الوثيق مع أوكرانيا و الدول الأوروبية والشركاء الآخرين في الأمم المتحدة، سنسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان"، بحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي. 
 

وأضافت: "رسالتي إلى الدول الـ 140 التي وقفت معًا بشجاعة هي: الصور من بوتشا و  الدمار في جميع أنحاء أوكرانيا تتطلب منا الآن أفعالًا تطابق أقوالنا"، في إشارة إلى أكثر من 140 دولة صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أوائل مارس لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
 

ويحتاج تعليق عضوية أي دولة في مجلس حقوق الإنسان إلى موافقة أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا.

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