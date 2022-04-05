الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تدعو تحالف الساحل إلى دعمها فى مواجهة الأزمة الغذائية المتوقعة

عثمان مامادو
عثمان مامادو

 دعت الحكومة الموريتانية الجمعية العامة لتحالف الساحل وشركاءها الدوليين، بزيادة الدعم المخصص لموريتانيا في ظل الأزمة الأمنية والغذائية المحتملة.


وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامادو دعا  خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الثالثة للجمعية في العاصمة الإسبانية مدريد شركاء موريتانيا إلى "الإسراع في تنفيذ الالتزامات التي وعدوا بتقديمها، في ظل الأوضاع الدولية الراهنة وما يمكن أن يترتب من آثار الحرب الجارية في أوروبا".


وأشار الوزير خلال الجلسة التي شهدت انضمام الولايات المتحدة وكندا والسويد إلى تعبئة التحالف موارد مالية كبيرة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية في شرقي موريتانيا بقيمة مالية تقدر بـ 120 مليون دولار أمريكي.


وجرت أعمال الدورة الثالثة للجمعية بحضور كبير لدول أوروبية وشركائهم من دول الساحل الخمس والهيئات المالية والإقليمية والدولية وكافة أعضاء دول تحالف الساحل.


يشار إلى أن موريتانيا تعاني من جفاف غير مسبوق بسبب ندرة الأمطار التي تعيشها منذ ثلاث سنوات والانفلات الأمني في الجارة مالي وهو ما يجعلها في حاجة ماسة إلى العلف وخصوصا القمح الذي ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

أمن التزام الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية الجمعية العامة موريتانيا اوضاع الدول

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