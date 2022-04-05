إصابة مدرس فى حريق شقته السكنية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، أمس الإثنين، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج بعد إصابة مالكهه باصابات بالوجه والزراعين.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة طما سوهاج، بنشوب حريق في شقة بدائرة القسم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، والرائد أحمد تعيلب، رئيس وحدة مباحث مدينة طما، حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني على مساحة 50 متر ملك المدعو "عماد الدين. خ. ش. ع" سن 45 مدرس- ويقيم بذات الناحية.

وتم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده وبسؤال المذكور أقر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية.

كما نتج عن ذلك إصابة مالك الشقة بحروق نارية بمنطقة الوجه والكتف الأيمن واليدين والعضد الأيسر أثناء مشاركته في إخماد النيران، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي.