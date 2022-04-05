الثلاثاء 05 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اليمنى يشدد على أهمية التمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية وتوحيد الصف

الرئيس اليمني
الرئيس اليمني

 دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جميع قيادات الدولة اليمنية ومكوناتها لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؛ لتوحيد الصفوف والترفع عن كل الولاءات والحسابات الضيقة.


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء في كلمة للرئيس اليمني التي ألقاها خلال إقامته مأدبة إفطار حضرها نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيسا مجلسي الوزراء والشورى الدكتور معين عبدالملك والدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات القضائية، وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية وعددًا من القيادات والشخصيات الوطنية.


وأضاف الرئيس: "أنا معكم ومع أية توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية، نصحح أية اختلالات، وأنا مع أية جهود تسعى لتحقيق السلام لأبناء شعبنا اليمني الذي سوف يسألنا الله جميعًا عنه، وأنا معكم كما كنت في مؤتمر الحوار الوطني وفي كل تجمعات ومؤتمرات ومفاوضات تسعى لتحقيق السلام وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة بما يحقق الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا".

العسكري مفاوضات مجلس التعاون الخليجي التعاون الخليجي الرئيس اليمن اليمن رئيس الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

الأكثر قراءة

القبض على خبيرة التغذية دعاء سهيل

سفارة أوكرانيا: روسيا تعترض سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر

سفارة روسيا: لم نمنع وصول سفينة القمح الأوكرانية إلى مصر

«متداولة بالأسواق».. شكولاتة بالحشيش تتسبب فى فصل أصحاب وظائف مهمة

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 2022

لبنان يعلن الافلاس.. ما الذي يعنيه ذلك ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

ماجد حبته

عاصمة دواء إفريقيا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الموسيقى التصويرية.. والأعمال الدرامية

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أيام ساخنة.. تهديدات إسرائيلية وفلسطينية واستعدادات لـ"مواجهة عسكرية"

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة