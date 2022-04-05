الرئيس اليمنى يشدد على أهمية التمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية وتوحيد الصف

دعا الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جميع قيادات الدولة اليمنية ومكوناتها لاستغلال الحشد الوطني في المشاورات اليمنية- اليمنية المنعقدة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي؛ لتوحيد الصفوف والترفع عن كل الولاءات والحسابات الضيقة.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء في كلمة للرئيس اليمني التي ألقاها خلال إقامته مأدبة إفطار حضرها نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيسا مجلسي الوزراء والشورى الدكتور معين عبدالملك والدكتور أحمد عبيد بن دغر، ومستشاري رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلسي النواب والشورى والسلطات القضائية، وقيادات المؤسسة العسكرية والأمنية وعددًا من القيادات والشخصيات الوطنية.



وأضاف الرئيس: "أنا معكم ومع أية توصيات تدعم وحدة الصف وتسعى لبناء دولة بمؤسسات وطنية قوية، نصحح أية اختلالات، وأنا مع أية جهود تسعى لتحقيق السلام لأبناء شعبنا اليمني الذي سوف يسألنا الله جميعًا عنه، وأنا معكم كما كنت في مؤتمر الحوار الوطني وفي كل تجمعات ومؤتمرات ومفاوضات تسعى لتحقيق السلام وتوحيد الصفوف وجمع الكلمة بما يحقق الأمن والاستقرار لبلدنا وشعبنا".