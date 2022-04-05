اليمن: نتعاطى بإيجابية مع جهود المبعوث الأممى انطلاقا من التزامنا بالحل السلمى

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، أن الحكومة اليمنية تتعاطى بإيجابية مع جهود المبعوث الأممي للتهدئة انطلاقًا من الإيمان بالحل السلمي للأزمة ومسئوليتها تجاه شعبها؛ مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت تنازلات تلو الأخرى لإنجاح الجهود التي بذلها الأشقاء والأصدقاء والمبعوثين الأمميين للتهدئة، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية عن كاهل ملايين اليمنيين وإحلال السلام.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن معمر الإرياني قوله، إن قبول الحكومة للهدنة الإنسانية والعسكرية، التي أعلنها المبعوث الأممي ودخلت حيز التنفيذ، والتي تأتي في سياق المبادرة السعودية، وجهود مجلس التعاون الخليجي، هي تجسيد لمواقفها الثابتة والراسخة في دعم جهود التهدئة، وحقن دماء اليمنيين، وعمل كل ما من شأنه التخفيف من معاناتهم‏.

وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي أفشلت طيلة 7 أعوام المبادرات والجهود الدولية للتهدئة، وقابلت التنازلات التي قدمتها الحكومة لإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتوجيه عائداته لدفع رواتب الموظفين، بمزيد من الرفض والتعنت، وعملت على تعميق المعاناة الإنسانية، واستغلالها للمتاجرة وتضليل المجتمع الدولي‏.

وجدد الإرياني التأكيد على ضرورة التراتبية في تنفيذ الالتزامات المترتبة على الطرفين، ووضع إطار زمني لتنفيذها، فلدى مليشيا الحوثي سجل حافل بالتنصل من الاتفاقات وخلق الأعذار للانقلاب عليها.