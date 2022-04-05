الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كبرى شركات السفر البريطانية تضع مصر من أهم الوجهات السياحية لعام 2022

السياحة في مصر
السياحة في مصر

أدرجت كبرى شركات السفر والسياحة البريطانية "فلاش باك" والتي تقع مقراتها في العاصمة البريطانية" لندن" مصر من  أهم الوجهات السياحية لعام 2022  وفقا لما نقلته صحيفة مترو البريطانية.

 

وقالت الصحيفة: يعد هذا العام 2022 ، العام المثالي لزيارة مصر لاسيما والعام الحالي يصادف مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك.

 

وتابعت: أنه من الممتع والضروري حقا زيارة مصر لاسيما بعد فيلم “ الموت على ضفاف النيل” للكاتبة الأمريكية أجاثا كريستي.

 

وأضافت الصحيفة: تتعدد الأنشطة الممكن ممارستها في مصر، مثل القيام برحلة بحرية في نهر النيل ومشاهدة الأهرامات العظيمة، وزيارة المعابد التاريخية المذهلة وبشكل عام هناك الكثير لزيارته في مصر.

 

يأتي هذا فيما رشحت كبرى شركات السفر الرقمي الأمريكية “ Sojern”  والتي تقع مقراتها في ولاية نبراسكا الأمريكية، مصر من ضمن أهم الوجهات السياحية الشعبية والأكثر طلبا لدي السياح في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية وتحديدا لقضاء اجازة العيد وفقا لما نقلته صحيفة ذا ناشيونال.

 

وقالت الصحيفة انه من المتوقع أن تكون الفترة من الثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري الأكثر ازدحاما في مصر تزامنا مع زيارات السياح لمصر.

 

و وفقًا لأحدث البيانات من شركة تسويق السفر الرقمي Sojern،فان الولايات المتحدة  تقع في المرتبة الأولى والمفضلة لدى معظم المسافرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وتعد إيطاليا هي الوجهة الثانية الأكثر شعبية للمسافرين من الشرق الأوسط وأفريقيا هذا العيد، حيث تستحوذ على أكثر من 10 في المائة من الرحلات المحجوزة بينما  تحتل مصر المرتبة الثالثة بحصولها على 8.7 في المائة من الحجوزات من جميع أنحاء المنطقة.

 

فلاش باك مصر مصر وجهة سياحية مصر وجهة سياحية شعبية وآمنة الأهرامات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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