الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الثالثة من «الاختيار 3».. اجتماع مرسى مع وزير الداخلية بتوجيهات «الشاطر»

الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي يقوم بدور خيرت الشاطر

سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار3» الضوء على توجيه خيرت الشاطر الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي التعليمات لأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئاسة، بتدبيره لقاء للرئيس المخلوع محمد مرسي مع وزير الداخلية الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق للحديث عن مصير الضباط الملتحين، وقال عبدالعاطي لمرسي في هذه اللحظة: «المهندس خيرت الشاطر قال إنه مدبر كل حاجة مع سيادتك».

وشهد اللقاء المدبر بفعل الشاطر، توجيه مرسي كلامه لوزير الداخلية أنه يرغب في عودة هيبة الشرطة لسابق عهدها دون تدخل الجيش «الجيش خليه برا يقوم بدوره»، وطرح اقتراح أنه بدلًا من وجود كلية شرطة واحدة في القاهرة، أن يوجد معاهد للشرطة في المحافظات وغير ضروري أن تكون الدراسة لمدة 4 سنوات بل يكفي دورة تدريبية لمدة 6 أشهر «وأهو نبقى بنحل مشكلة البطالة في البلد».

ثم جاء كلام مرسي عن الضباط الملتحين في وزارة الداخلية، وأنه يجب إعادة النظر في قراره بشأنهم، ليأتي تأكيد وزير الداخلية برفض هذا المبدأ نهائيًا.

وفي الواقع، قال اللواء محمد إبراهيم، إنه يرفض عودة الضباط الملتحين للعمل بالوزارة، مضيفًا: «أرفض تمامًا أن أي حد من الضباط الملتحين يدخل الشرطة أو يرتدي الزي الرسمي وهو ملتحي، وطول ما أنا وزير داخلية مفيش ضابط هيرجع حتى لو حكموا عليا بالحبس، مش هدَخّل ملتحي الوزارة».

وأضاف «إبراهيم» في حوار سابق: «لن أسمح إطلاقا بأخونة الوزارة، ولو فشلتُ سأستقيل، إحنا هيئة مدنية ولما دخلنا الكلية ارتضينا الالتزام بالمظهر، إحنا كنا بنحلق دقننا في الصباح والمساء، وأنا ملتزم بالكلام بالأعراف دي».

وفي نص حوار آخر لوزير الداخلية،  قائلًا: «كانت هناك محاولات لاختراق الإخوان للداخلية والأمن الوطنى، حيث طرح الإخوان بعض الأسماء لتتولى ببعض المناصب بعينها، وأنا كنت أنظر للموضوع ده من الزاوية الأمنية البحتة، ولصالح وزارة الداخلية دون غيرها».

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة»، وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار ٣ ميعاد الاختيار ٣ ميعاد مسلسل الاختيار ٣ القنوات الناقلة لمسلسل الاختيار 3 موعد عرض مسلسل الاختيار الاختيار ٣ مسلسل الاختيار ٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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