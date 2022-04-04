مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: سنقدم لمجلس الأمن الوقائع حول الأحداث في بوتشا

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، مساء اليوم الإثنين، أن روسيا ستقدم لمجلس الأمن الدولي قريبا الوقائع حول الأحداث في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأضاف المندوب الروسى خلال مؤتمر صحفى قبل قليل حول حادثة مدينة بوتشا، أن العسكريين الروس لا علاقة لهم بهذا الاستفزاز، وفقا لما أوردته فضائية سكاى نيوزعربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأوضح نيبينزيا أن الوكلاء الغربيون ينشرون فبركات عن تصرفات سيئة لروسيا في بوتشا لتشويه سمعتها.

وقال نيبينزيا، إن فكرة تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي هي فكرة غير مسبوقة ولا تفضي إلى المحادثات الروسية الأوكرانية.