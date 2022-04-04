«الاختيار 3» الحلقة 3.. وثائقي يكشف تعدي الإخوان على متظاهري التحرير

أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل، عقب عرضها والتي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

تفاصيل تعدي الإخوان على متظاهري التحرير فى الحلقة 3 من مسلسل الاختيار

وعرضت الحلقة الثالثة فيديو لصدام بين عناصر الجماعة الإخوانية في ميدان التحرير عقب انقضاء مهلة المائة يوم التي وعد بها محمد مرسي لحل المشاكل وقيادة متظاهري الإخوان بالتعدي على المتظاهرين في التحرير.

ويرصد «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.