الاختيار 3 الحلقة 3.. تفاصيل لقاء «السيسي» ومرشد الإخوان: مصلحة بلدي أهم

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار3، لقاء الفريق الأول عبد الفتاح السيسي عندما ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين والذي يجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون.



وقال المرشد لـ «السيسي»: «الإنسان المخلص في عمله الذي يرعى مصالح العباد يحبه الله وهذا انت يا سيادة الفريق كل هؤلاء ولكن ليا عتاب عليك شايف ان في تباعد بينا وبينكوا».



ورد السيسي قائلا: «النبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على الحلال كلها إلا الخيانة»، متابعا: «أنا لا أكذب ولا ألف ولا أدور ولا ليا مصلحة إلا بلدي.. أنا عاوز أبقى صريح وواضح، الإخوان تتدخل في أمور لا تخصهم ولا تعنيهم الدولة لها رئيس لكل المصريين سواء إخوان او غيره، يبقى ليه الإخوان بيتدخلوا في مؤسسات الدولة؟ خيرت الشاطر والبلتاجي يتدخلان في مؤسسات الدولة».



ليرد بديع: «خيرت الشاطر والبلتاجي يهمهم مصلحة الدولة مش كفاية مش عارفين ندخل الجيش».



ليتابع السيسي: «القوات المسلحة منذ اغتيال السادات وهى بعيدة عن أى توجهات، أخطر شيء أن الجيش ينقسم

احنا مش عاوزين البلد تنهار أو تضيع دا من أدبيات القوات المسلحة، الجيش لابد أن يكون وطني فقط".



مسلسل «الاختيار 3» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.



يعرض مسلسل"الاختيار 3" في رمضان 2022، على قنوات ONو ON DRAMA ومنصة WATCH IT.