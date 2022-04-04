الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 3 .. كيف رد «السيسي» على طلبات مرشد الإخوان في أول جلسة؟

الاختيار3
الاختيار3"

أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار3" حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرضها، والتي ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر بداية من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد.

وكشفت حلقة اليوم محاولة «أخونة» الدولة المصرية وطمس هويتها، وشهدت تلك الفترة استقبال وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ويجسد دوره الفنان عبد العزيز مخيون، قائلا خلال الأحداث إن الشعب يحب المشير السيسي كما يحبه الله، مؤكدًا أن نعمة الحب لا يلاقيه إلا شديدي الإيمان والتقوى.

وقال المرشد للسيسي أن هناك تباعد بين الإخوان ووزارة الدفاع، فرد عليه السيسي بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعا: «لا ألف ولا أدور وليس لي مصلحة سوى صالح بلدي، الإخوان يتدخلون في أمور لا تخصهم أو تعنيهم»، مؤكدا أن الدولة لها رئيس يجب أن يمثل كل المصريين سواء إخوان أو غير إخوان.

وكشف الفريق أول السيسي خلال الجلسة أن «الشاطر» و«البلتاجي» يتوجهان إلى أجهزة الدولة لإعطاءهم أوامر، فرد المرشد: «الشاطر والبلتاجي يريدون مصلحة الدولة»، فرد المشير السيسي بأنه غير مسموح للتفرقة بين الجيش أو ينقسم لفرق أو مجموعات، قائلا: «الجيش ولاءه لله ثم الوطن فقط، الذي يحكم مصر هو رئيس لكل المصريين بدون توجهات، ولا نريد للدولة أن تتفرق أو تضيع»، مؤكدًا أن الجيش يجب أن يكون جيش وطن فقط.

الاختيار 3

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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وائل لطفي

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