تشييع جثمان الشاب ضحية حادث التصادم بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مركز تلا التابع لمحافظة المنوفية جثمان الشاب إسلام عزت 25عاما، ضحية حادث التصادم المروع صباح اليوم بين دراجته البخارية وبين سيارة ملاكي في طريق زاوية بمم تلا، وإصابة ابن عمه بإصابات خطيرة ونقله للمستشفى المركزي.



واتشحت مدينة تلا بالسواد حزنا على الفقيد وشارك عدد كبير من شباب مركز تلا في جنازة الشاب إسلام عزت، مؤكدين على حسن سيرته بين كل من يعرفه، من أهالي مركز تلا، وشهدت جنازة الشاب المتوفي ضحية حادث تلا المروع حالات انهيار لأفراد من أسرته وأصدقائه، ودعوات كافة المشاركين في تشييع الجثمان.

وفي فيديو حزين طالب شقيق المتوفي، عدم دفن جثمان أخيه إلا بعد وصوله من المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه في طريق العودة إلى مصر لرؤية شقيقه قبل دفنه لتكون نظرة الوداع، وطالب من أهله ذلك وكان في حالة انهيار تام من البكاء على وداع رفيق عمره.