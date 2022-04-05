رمضان 2022|طريقة عمل «السمبوسة بالفراخ»

تعتبر السمبوسة من أكثر الأطباق شهرة في شهر رمضان المبارك، بل أن كثير من الأسر لا تقدم على عمل السمبوسة إلا في أيام شهر رمضان المبارك، كما أنه يمكن حشوها بعدد من الحشوات المختلفة، سواء كان اللحم أو الفراخ، أو الجبن، وفي السطور التالية نقدم طريقة السمبوسة بالفراخ.

مكونات عجينة السمبوسة

كوب من الماء

2 كوب من الدقيق

ربع كوب زيت

معلقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة ملح أبيض

طريقة عجينة السمبوسة

نقوم بإحضار وعاء كبير، ونقوم بوضع الدقيق فيه بعد نخله جيدا، وبعدها نضيف إليه الملح والفلفل الأسود ونستمر في عملية التقليب جيدا، وبعدها نضيف مقدار الماء وهو كوب من الماء، ثم الزيت وهو ربع كوب من الزيت، ويتم وضعه في العجين بالتدريج، وبعد أن نقوم بمزج المكونات جيدا، نترك العجينة لمدة ساعة لكي ترتاح، وكلما تركناها مدة أطول كلما حصلنا على نتائج أفضل.

وبعد أن يمضي وقت مناسب على العجين نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة، ونترك هذه القطع الصغيرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة، وبعدها نفرد الكرات على سطح مرشوش بالدقيق، وعندها تكون العجينة جاهزة للحشو بالحشوة التي تريدها.

سمبوسة الفراخ

المكونات

السمبوسة السابق تحضيرها

صدر من الدجاج مقطع إلى شرائح

حلقات من البصل بما يعادل عدد 2 بصلة

2 فلفل أخضر

2 فلفل ألوان

معلقة من الملح

معلقة من الفلفل الأسمر

ثلاث معالق كبيرة من الزيت

معلقة صغيرة من الجنزبيل البودرة

معلقة من بهارات الفراخ

طريقة التحضير

نضع مقلاة على النار وبها ثلاث معالق من الزيت وبعدها نضيف قطع الفراخ وبعد تحول لونها نهدأ النار حتى تمام التسوية ولكي تحصل على اللون الذهبي، وبعد تمام التسوية نضيف الخضار والبصل والبهارات، وبعد تمام النضج تكون الحشوة جاهزة معنا.

باستخدام ورق السمبوسة، نضيف الحشو من الفراخ، ونقوم بغلقها على شكل أظرف صغيرة ويتم غلط طرف السمبوسة بملعقة من الماء والدقيق، وفي وعاء ساخن على النار به مقدار من الزيت نقوم بقلي الكمية التي معنا، وبعدها تصبح جاهزة للتقديم كطبق جانبي.