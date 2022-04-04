الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 3.. رد السيسي على طلب مرشد الإرهابية «أخونة الدولة»

جريدة الدستور

تفاعل كبير حظيت به الحلقة الثالثة  من مسلسل «الاختيار 3» الذي يعرض هذا العام تحت عنوان «القرار»، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.
وعرضت الحلقة الثالثة لقاء جمع بين مرشد الإخوان محمد بديع، والفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك في 2013.

تفاصيل حوار السيسي مع مرشد الإخوان فى الاختيار 3

وقال مرشد الإخوان للفريق السيسي: «المسافة بعيدة بينا وبينكم عايزين نقربها» في إشارة إلى ضرورة توغل الإخوان في مفاصل الدولة، فردّ السيسي: "القوات المسلحة مينفعش تنقسم لفئات.. القوات المسلحة ملك الشعب المصري.. والبلتاجي والشاطر مينفعش يتدخلوا في أمور الدولة، والبلد ليها رئيس واحد لكل المصريين المفروض».

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

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الاختيار 3 الحلقة 3.. رد السيسي على طلب مرشد الإرهابية «أخونة الدولة»


مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.


ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.
 

الاختيار 3 السيسي مرشد الإخوان محمد بديع عبدالفتاح السيسي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 من مسلسل الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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