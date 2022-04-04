الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة استكمال إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر بعد تعويض قاطنيها، في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سوف يحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.

وواصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة العقارات المتعارضة مع مسار محور الفريق كمال عامر "ترعة الزمر سابقًا" حيث قامت المحافظة من خلال حي بولاق الدكرور باستكمال إزالة العقارات المتعارضة بمنطقة أولاد ضيف على ترعة الزمر من شارع ناهيا حتى كوبري الخشب، وذلك بعد تعويض قاطنيها لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجارِ استكمال الأعمال.

محور الفريق كمال عامر استكمال ازالة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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