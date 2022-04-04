الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الزبادى على السحور.. يساعد على التخلص من الحموضة بعد الفطار  

الزبادى على السحور
الزبادى على السحور

يبحث العديد من الناس عبر محرك البحث "جوجل" عن طرق الوقاية من الحموضة، وخصوصًا بعد الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، حيث يعاني العديد من الناس من الشعور بحالة من الحموضة بعد تناول العديد من الأطعمة غير الصحية.

لذا تواصلت "الدستور" مع دكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية وأمراض السمنة والنحافة لمعرفة كيف يتم التخلص من الشعور بالحموضة عقب الإفطار.

تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون تزيد الشعور بالحموضة 

قال الدكتور محمود عفيفي أخصائي التغذية، إن الحموضة تعد من  المشاكل التي يعاني منها العديد من الناس بعد الإفطار مباشرة، ولفت إلى أن السبب وراء ذلك هو تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون، والجلوس بعد تناول الطعام، والتكاسل في الحركة، مما يؤدي لوجود ألم شديد بالمعدة يعقبه شعور بحموضة شديدة.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" واصل عفيفي قائلًا: "على المواطنين التخفيف من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون وتناول وجبات خفيفة ويفضل زيت زيتون".

الوجبات الغنية بالتوابل تسبب الحموضة والتهاب المعدة 

وواصل عفيفي، أنه يجب تناول وجبة الإفطار على مراحل  بكميات مناسبة،  فذلك يقلل الشعور بالحموضة، وتعب المعدة، ولفت إلى التقليل من تناول الوجبات التي تحتوى على نسبة عالية من التوابل، لأنها تسبب التهاب المعدة والشعور بالحموضة.
 
 

روشتة التخلص من الحموضة

كوب من الزبادي يساعد على التخلص من الحموضة 
 
وجه عفيفي، عدة نصائح وهي تناول كوب الزبادي على السحور لعدم الشعور بالعطش، ويحافظ على المعدة حتى وجبة الإفطار، كما يجب تناول الفواكه الغنية بفيتامين E، وتناول الموز والجوافة، والأفوكادو، ويجب تناول الأعشاب والسوائل وشرب الماء على فترات من بعد الإفطار حتى السحور.
 
النعناع والأفوكادو 
 
كما نصح بتناول النعناع الفريش، لأنه يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي والتخلص من الحموضة، ويجب ممارسة التمارين الرياضية.

ويجب المشي بعد الإفطار للمساعدة على الهضم، والتخلص من الحموضة، وتناول كميات وفيرة من الماء بعد الإفطار حتى السحور.
 
تجنب بعض العادات السيئة 
كما نصح عفيفي، بعدم الإكثار في تناول المشروبات المليئة بالكافيين بعد تناول وجبة الإفطار، أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، التقليل من شرب السجائر؛ لأنها سبب رئيسي في حموضة وآلام المعدة.
 

التخلص الحموضة وجبات مناسبة كوب زبادي بعد الفطار روشتة تخلص من الحموضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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