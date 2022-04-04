الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بقيمة 3 مليار جنيه.. اعتماد نتائج أعمال شركة «تاون جاس» خلال 2021

شركة تاون جاس
شركة تاون جاس

عقدت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) اجتماع الجمعية العامة العادية لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2021، وذلك بحضور الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

واستعرض المهندس محمد فتحي رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال خلال عام 2021، موضحًا تحقيق الشركة، إجمالي إيرادات بلغت 3 مليار جنيه وصافي ربح تجاوز 45 مليون جنيه في سابقة تعد  الأولى للشركة، وقد جاء ذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية.

ونفذت تاون جاس توصيل الغاز الطبيعي لعدد 236 ألف عميل في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، وبورسعيد، ليصل إجمالي عملاء الشركة إلى 4.3 مليون عميل بما يمثل 33%؜ من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وساهمت الشركة أيضًا في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 72 محطة تموين سيارات بالغاز ضمن مبادرة استخدام الغاز كوقود للسيارات.

وكان لمشروع “حياة كريمة” النصيب الأكبر من اهتمامهًا حيث بدأت تاون جاس في توصيل الغاز الطبيعي إلى 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكذلك المساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع ممشى أهل مصر ومنطقة الفواخير بمصر القديمة وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق  السخنة.

كما تم استعراض ما تم من تطوير شامل لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمة بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر تماشيًا مع سياسة الدولة في هذا الشأن.

بالإضافة إلى الأعمال الغير نمطية التي قامت الشركة بتنفيذها في مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية،  وتنفيذ 51 عملية ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبرزها تنفيذ 17 عملية لصالح شركة ميدور بمصفاة تكرير البترول  بالإسكندرية.

تاون جاس مشروعات الدولة توصيل الغاز الطبيعي مشروع ممشى أهل مصر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن مشروع حياة كريمة محطة تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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