الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الاختيار 3» الحلقة 3.. ضباط الأمن الوطنى يتتبعون خلية مدينة نصر

الاختيار 3
الاختيار 3

تشهد الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار 3» اليوم استكمال رجال قطاع الأمن الوطني جمع خيوط، خلية مدينة نصر التي تسعى لتنفيذ عدد من المخططات الإرهابية في القاهرة.

وقد شهدت الحلقة الثانية نجاح ضابط قطاع الأمن الوطني العقيد زكريا يونس في جمع معلومات عن خلية مدينة نصر من خلال أحد مصادره السرية.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عناصر «خلية مدينة نصر»، في عام 2013، وأكدت التحريات أن أعضاء هذه الخلية خططوا لارتكاب أعمال عدائية تجاه منشآت الدولة الحيوية ودور العبادة الخاصة بأقباط مصر، والمنشآت العسكرية والشرطية.

وتعتنق هذه الخلية الفكر التكفيري، وتُعد هذه الخلية جماعة تنظيمية، فهي تدعو لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وقد أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بحق عناصر «خلية مدينة نصر» بالسجن المؤبد والمشدد، ومن بين عناصر هذه الجماعة، الإرهابي المتطرف عمر رفاعي سرور، الذي قتل في ليبيا، أثناء مشاركته مع مجموعات إرهابية هناك.

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات الجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

 

محكمة جنايات القاهرة وزارة الداخلية خالد الصاوي ثورة 30 يونيو مسلسل الاختيار المخططات الارهابية الاختيار 3 الحلقة الثالثة الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

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