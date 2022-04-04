قبل الإفطار مباشرة.. 10 أحاديث مستجابة للصائم

يبحث العديد من المسلمين عبر محرك البحث "جوجل" عن أهم الأحاديث المستجابة قبل الإفطار، حيث يتسارع العديد من المواطنين في الدعاء وخصوصًا في شهر رمضان الكريم.



يعد شهر رمضان شهر تقبل الدعوات وشهر الخير والبركات، حيث ترفع الأعمال، فيه تغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وتسلسل الشياطين، ويتسارع الكثير حول الأعمال الصالحة، حيث يتقبل دعاء الصائم وخصوصًا قبل الإفطار في وقت صلاة المغرب.



ونرصد في التقرير التالي أحب الأدعية لله قبل الإفطار:-





1-"اَللّهُمَّ لا تَخْذُلني فيهِ لِتَعَرُّضِ مَعصِيَتِكَ، وَلاتَضرِبني بِسِياطِ نَقِمَتِكَ، وَزَحْزِحني فيهِ مِن موُجِبات سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَاَياديكَ يا مُنتَهى رَغْبَةِ الرّاغِبينَ".



2-"اَللّهُمَّ اَعِنّي فيهِ عَلى صِيامِهِ وَقِيامِهِ، وَجَنِّبني فيهِ مِن هَفَواتِهِ وَآثامِهِ، وَارْزُقني فيهِ ذِكْرَكَ بِدَوامِهِ، بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِّلينَ".



3-"اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحمَةَ الأَيْتامِ وَإطعامَ الطَّعامِ وَاِفْشاءَ وَصُحْبَةَ الكِرامِ بِطَوْلِكَ يا مَلْجَاَ الآمِلينَ".



4-"اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وَكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ وَالعِصيانَ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ وَالنّيرانَ بعَوْنِكَ ياغياثَ المُستَغيثينَ".



5-"اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بِانابَةِ المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ ياأمانَ الخائفينَ".

6-"اَللّهُمَّ نَبِّهني فيهِ لِبَرَكاتِ أسحارِهِ، وَنوِّرْ قَلْبي بِضِياءِ أنوارِهِ، وَخُذْ بِكُلِّ أعْضائِي إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِكَ يا مُنَوِّرَ قُلُوبِ العارفينَ".



7-"اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا ارحم الراحمين".



8-"اللَّهُمَّ قَرِّبْنِى فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ، وَجَنِّبْنِى سَخَطَكَ وَ نَقِمَاتِكَ، وَوَفِّقْنِى فِيهِ لِقِرَاءَةِ آيَاتِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ".



9-"اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وارزقنا الإخلاص وحسن العبادة والدينا وذرياتنا وأزواجنا وكل موحد وألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم".



10-"اللهم اجعلنا يا رب ممن وفق لقيامه إيمانًا واحتسابا، اللهم أجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة".

