تفاصيل مصرع شخصين في حادث مروري أمام مركز سمالوط بالمنيا

شهدت محافظة المنيا على الطريق الزراعى مصر أسوان، حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن مصرع شخصين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد مصرع شخصين إثر اصطدام سيارة ميكروباص لهما أثناء عبورهما الطريق أمام إحدى قرى المركز.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخصين بينهم طفل أمام إحدى قرى المركز، إثر اصطدام سيارة لهما، وتم نقل الجثامين لمستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على الميكروباص والسائق، لحين العرض على النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.