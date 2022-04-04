الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط طرفى مشاجرة تسببت فى إصابة شخص طعنًا بالعياط

مشاجرة
مشاجرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة طرفي مشاجرة تسببت في إصابة شخص طعنا، بسبب خلافات سابقة بقرية بيدف بدائرة مركز شرطة العياط.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة، وخلفت وراءها مصاب بطعن بسلاح أبيض وجرى نقل المصاب إلي مستشفي العياط، وجرى ضبط طرفي المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة طرفي مشاجرة اصابة شخص خلافات سابقة العياط

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