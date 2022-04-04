الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة فتاة وشابين قتلا سائق «توك توك» بالسلام لـ 19 يونيو

محاكمة
محاكمة

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة فتاة وشابين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في السلام  لجلسة 19 يونيو المقبل.

كانت قد أحالتالنيابة العامة، فتاة وشابين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجنى عليه يستقل "توك توك"، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برميه بكيس الشطة علي وجه، وذبحه من الخلف وطعنة بالرأس، وفروا هاربين فور قدومي إليهم.

كانت صاحبة التوك توك قامت بتحرير محضر بتغيب المجني عليه يوم الحادث، لتأخره عن ميعاد تسلم التوك توك في الميعاد المعتاد له، واتهمته بسرقة "التوك التوك" الخاص بها، لتتفاجأ بعد ساعات بمقتله.

وخلال تحقيقات النيابة، اعترف المتهمون الثلاثة بتخلصهم من المجنى عليه بحجة مرورهم بضائقة مالية، فاتفق علي طعنه بسلاح أبيض "مطواة" وبعدها قرر بيعه، إلا أن تم القبض عليهم قبل بيعه، والهاتف المحمول ملك المجني عليه، وأمرت النيابة حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

محكمة جنايات القاهرة محاكمة فتاة شابين قتل سائق توك توك 19 يونيو

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وائل لطفي

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