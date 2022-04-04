الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: اجتماع السيسي لمتابعة توافر السلع بعث برسالة طمأنة للمواطنين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسى،

أكد فرج فتحي فرج أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، يؤكد حرصه على متابعة توافر السلع الاستراتيجية الغذائية في الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال فرج، في بيان الاثنين، إن الاجتماع تناول استعراض المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي لمدة 6 شهور، مؤكدًا أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة للمواطنين تجاه الشهور القادمة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عدد من السلع. 

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وهو ما يتطلب تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس رسالة قوية لأصحاب المصانع بتوجيه انتاجهم للسوق المحلي أولا، حتى لا يتسبب نقص الأسمدة في تعطيل خطط الدولة في الإنتاج الزراعي والتوسّعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الزراعة مجلس الوزراء وزير التموين الزيت علي المصيلحي السلع الغذائية

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