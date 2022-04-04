الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ترقب العاملين بشركة بتروجيت لنتائج أعمال الجمعية العمومية

بتروجيت
بتروجيت

يترقب عدد كبير من العاملين بشركة بتروجيت اجتماع الجمعية العمومية للشركة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2021/ 2022، والمقرر انعقادها غدا الثلاثاء، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس الهيئة العامة للبترول علاء البطل، وقيادات مجلس الإدارة والمساهمين. 

فيما ناشد عدد من العاملين بالشركة بالنظر في أحوال المياومة كون المرتبات ضعيفة، ودون عقود تعيين حيث إنهم معرضون للتصفية من شركات البترول، بخلاف الموقعين على عقود عمل مؤقت أو عقود المكافأة الشاملة، كما أنهم الأقل في الامتيازات التي يحصل عليها العمال المعينون في الشركات أو بعقود المكافأة الشاملة أو المؤقتة، حيث تقل إجازاتهم عن المعينيين.

وخلال العام الماضي، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لبتروجيت، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال رئاسته الجمعية العامة لشركة بتروجت؛ لاعتماد نتائج أعمال عام 2020. 

وأكد الملا، أن الشركة التي تعد ذراعا تنفيذية لقطاع البترول في تنفيذ كافة مشروعاته قد أصبحت كذلك واحدة من الأذرع الاستراتيجية المهمة للدولة في تنفيذ مشروعات قومية بمختلف القطاعات.

وأوضح أنها اثبتت كفاءة كبيرة في تنفيذ جميع المشروعات المسندة إليها في قطاع البترول في مصر والخارج أو المشروعات القومية للوفاء بخطط الدولة التنموية، مشيدًا بالتزامها بالبرامج الزمنية للتنفيذ والتشغيل للمشروعات في ظل جائحة عالمية تأثرت بها مختلف الدول والقطاعات بالعالم أجمع.

وأضاف أن تنفيذ وتشغيل المشروعات في قطاع البترول والغاز تتجلى أهميتها بدعم جهود الدولة المخططة للمساهمة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة بعد تجاوز جائحة كورونا خاصة أن مشروعات البترول والغاز ركيزة أساسية في النمو الاقتصادي.

وأشار الملا، إلى أن بتروجت التزمت بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة في المشروعات للحفاظ على صحة وسلامة العاملين الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، موجهًا الشكر للعاملين على التفاني والتميز في الأداء في ظل تحديات جائحة كورونا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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