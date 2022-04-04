محافظ أسوان يعتمد الخطة الزمنية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الخطة الزمنية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022، والتي تبدأ امتحانات صفوف النقل لمراحل التعليم العام والفني من يوم السبت الموافق 7 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 19 مايو المقبل، عدا الصف الرابع الابتدائي وستبدأ امتحاناته يوم الأحد 8 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 12 مايو.

خطة امتحانات نهاية العام الدراسي

جاء ذلك أثناء عرض عبدالكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم على محافظ أسوان خطة امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، حيث وافق المحافظ على أن تكون امتحانات الشهادة الإعدادية لمراحل التعليم العام والخاص واللغات والرياضي والدمج من يوم السبت الموافق 14 مايو وتنتهي يوم الخميس 19 مايو، على أن تبدأ عملية تقدير درجات الشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 21 مايو.

وقد أوضح عبدالكريم لطفي بأنه روعي أن تبدأ خطة امتحانات نهاية العام الدراسي عقب أعياد تحرير سيناء، وشم النسيم، وعيد القيامة المجيد وأيضًا عيد العمال، بالإضافة إلى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي ستكون في الفترة من 3 إلى 5 مايو لإفساح المجال أمام الطلاب والطالبات للاستمتاع بفترة الأعياد وعدم تأثر التحصيل الدراسي والاستعداد للامتحانات بهذه المناسبات المختلفة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للفصلين الأول والثاني الثانوي العام ستبدأ الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مع حظر عقد أي امتحانات خلال شهر أبريل الجاري، في حين ستكون الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام مستمرة أثناء فترة الامتحانات الشفوية والعملية للصفين الأول والثاني الثانوي العام.