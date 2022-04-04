زينة للإعلامية فرح على فى برنامج «الفرصة»: أنا زملكاوية.. وندمانة على اعتذارى عن مسلسلى «ذات» و«سجن النسا»

* والدتى رفضت دخولى التمثيل وسحبت أوراقى من المعهد.. وأحب العمل مع تامر حسنى



*أولادى عز وزين الدين يلعبون كرة القدم فى نادى الأهلى ومثلهم الأعلى محمد صلاح

حلت النجمة زينة ضيفة على الإعلامية فرح على عبر برنامج "الفرصة" والمذاع على إذاعة أون سبورت إف إم، وصرحت زينة خلال الحلقة بعدد من التصريحات المهمة حيث قالت إنها لا تعرف استغلال الفرص جيدا فى حياتها بل إنها أساءت فى استغلال الفرص وضيعتها كلها.

وأكدت النجمة زينة خلال لقائها مع فرح على أنها ندمت على تضييع مسلسل "ذات" و"سجن النسا"، حيث قالت "مسلسل ذات ده اتعمل علشاني، بعد فيلم بنتين من مصر ، عشان ماكنوش عايزين الجمال الملون لكن بيحبوا الجمال الشرقي، والمخرجة كلمت أستاذ جابى خورى وبنوا المسلسل كله عليه وبدأنا بروفات مع الأستاذة كاملة أبو ذكرى واعتذرت لأسباب شخصية".

وأضافت زينة عبر استضافتها فى برنامج الفرصة، قائلة:"جاتلى النجومية بدرى قوى لكن معنديش اللي ينصحني فنيا، وفى البيت رافضين عندى التمثيل لحد دلوقتي"، موضحة أن والدتها شخصية قوية : "ما بعرفش أحكي لها حاجة عن شغلى هى عايزاني أطلع زيها، وراحت سحبت ورقى من معهد سينما وقدمته فى كلية تجارة إنجليزى عين شمس علشان هى كانت فى كلية تجارة"، ولفتت زينة إلى أنها من مواليد برج الدلو، موضحة أن هذا البرج ليس له مالكة، كاشفة أنها زمالكوية جدا وكانت تلعب كرة قدم فى فريق الزمالك، موضحة أن والدها زمالكاوى متعصب وكان بينزل يوزع صناديق الحاجة الساقعة فى المنطقة كلها عندما يفوز الزمالك، مؤكدة أنها ترغب أن أولادها يكونوا أهلاوية موضحة أنهم يلعبون الكرة حالياً فى النادى الأهلى.

وأشارت زينة إلى أن محمد صلاح مثل أعلى لأولادها فى الحياة مش بس فى الكورة، لافتة إلى أن مو صلاح راجل واثق فى نفسه، ويحب والدته وزوجته وبحاول أعلم أولادى ذلك، كاشفة عن أنها لم تذهب للاستاد، قائلة :"بشجع المنتخب وكل اللعيبة بيعملوا عمل جماعي رائع وعلى رأسهم محمد صلاح، أنا كنت بحب ساديو مانى، لكن بعد ماتشات المنتخب بطلت أحبه".

وكشفت زينة مع فرح على عن أن العامل المشترك في نجاحاتها هو الفنان أحمد فهمي، وأضافت:"مبسوطة قوى بفيلم الفلوس والتعامل مع تامر حسني لأنه كمان عنده جماهيرية كبيرة ومع مخرج كبير مثل سعيد المروق والمؤلف محمد عبد المعطي، عملنا نجاح كبير قووى فى الفيلم ده" وعن طقوس رمضان قالت :"اختلفت عن زمان، رمضان بالنسبة لي شبرا علشان بنلم من بعض وبنجيب الزينة"، موضحة أنها تتابع مسلسل محمد رمضان المشوار، وبسؤالها: لو هتختارى تعملى بطولة أمام كريم عبد العزيز، أحمد السقا، تامر حسني؟ أجابت زينة تامر حسنى.