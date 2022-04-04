الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 3 فى تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنوفية

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، على طريق زاوية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد من وقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين، بالانتقال تبين مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم. 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى تلا المركزي، والتحفظ على جثمان الشخص المتوفى في مشرحة المستشفي ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق.

حادث تصادم زاوية بمم ا تلا بمحافظة المنوفية

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