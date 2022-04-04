محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع عدد من وكلاء الوزارات بالمحافظة، ورؤساء مجالس المدن والمراكز، وممثلي القطاعات والشركات والهيئات الخدمية، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة، للعام المالي 2021/2022 بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الري والموارد المائية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام مديرية الطرق، ومسئولي قطاع الكهرباء، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، ومدير عام ادارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2021/2022، بمختلف مجالس المدن، بمجالات أعمال الكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم وشراء المعدات، وأعمال عدد من الكباري، وتكاسي المجاري المائية، ورصف الطرق المحلية، كما تم عرض نسب تنفيذ الخطة بكل قطاع من تلك القطاعات، ونسب الصرف بكل مركز من مراكز المحافظة.

كما تناول الاجتماع، متابعة مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية، وكذا مشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومشروعات مديرية الإسكان والمرافق، والأبنية التعليمية، ومشروعات الطرق المحلية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، والحماية المدنية "الأمن والإطفاء" والمرور، حيث وجه محافظ الفيوم الجهات التنفيذية المختلفة بمزيد من التعاون لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها.

وشدد محافظ الفيوم، على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022، وتذليل العقبات التى قد تحول دون تنفيذها في أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات للمشروعات التى تم الانتهاء منها، مع ترسية الأعمال على الشركات والجهات الجادة، واستبعاد الشركات غير الجادة فى إطار من القانون، لسرعة تنفيذ الأعمال لتدخل المشروعات الخدمة بكامل طاقتها، مع سرعة مراجعة الأعمال وتوريد المعدات مع الشركات ذات الصلة.

وأكد المحافظ، على توريد المعدات تبعًا للاحتياجات الفعلية لمجالس المدن والمراكز، لتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية من معدات، مع استعجال توريد المعدات من قبل مجالس المدن، مشددًا على الإسراع بالأعمال للمشروعات التى يتداخل فيها أكثر من قطاع، ومراجعة عدد من المقايسات الخاصة بقطاع الكهرباء خاصة توصيل خدمات الكهرباء لمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، بجانب مراجعة مشروعات الصرف الصحي، مع وضع المقايسات الأمثل فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والعمل على وضع المقايسة البديلة لكوبري مصرف الشحات بابجيج بمركز الفيوم حيز التنفيذ لترسيتها.