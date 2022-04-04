عائلة «جلجل» في «مكتوب عليا» يتحدثون: أجواء العمل مبهجة ونتمنى إسعاد الجمهور

تواصل قنوات "dmc" عرض المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا"، والذي يقوم ببطولته النجم أكرم حسني، ويشاركه البطولة عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج “k media” كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويقدم أكرم حسني خلال المسلسل شخصية "جلجل" أو جلال إحسان، وتضم عائلة جلجل كلا من، الفنانة القديرة حنان سليمان التي تلعب دور والدته، وإسماعيل فرغلي الذي يلعب دور والده، والمطربة هلا رشدي في أول تجربة لها في التمثيل، وتقدم شخصية شقيقته "جيجي"، والفنان الكوميدي محمد طعيمة يقدم شخصية خطيبها "علاء" مدرس وصديق جلجل في المدرسة التي يعمل بها، والطفلة هنا زهران التي تقدم شخصية "جليلة" شقيقته الصغرى.

وفي تصريحات صحفية كشفت عائلة جلجل في مسلسل "مكتوب عليا"، عن كواليس التصوير، وتفاصيل شخصياتهم، وعلاقتهم داخل العمل.

حنان سليمان : شعرت بتوحد مع الشخصية

أبدت الفنانة القديرة حنان سليمان سعادتها بتقديم شخصية والدة أكرم حسني في مسلسل "مكتوب عليا"، وقالت إنها تقدم شخصية كوميدية تشبه كل أم مصرية في كل تفاصيلها، مضيفة أن الشخصية التي تلعبها لا تختلف عن أي أم وعلاقتها بأبنائها.

وقالت إن المخرج خالد الحلفاوي دائمًا يرشحها لأدوار بعيدة تمامًا عن العتاد، ولذلك توافق على التعامل معه دون قراءة السيناريو، لثقتها الكاملة في اختياراته، مشيرة إلى أنها كانت متشوقة لتقديم دور كوميدي حتى تثير دهشة المتلقي.

أضافت حنان أنها عندما بدأت التصوير توحدت مع الشخصية، وشعرت أنها والدة أكرم حسني وهلا رشدي وهنا زهران بشكل حقيقي وواقعي، موضحة أن العلاقة بينهم وبين الناس كانت تستفزها وتثير غضبها بصورة حقيقية.

وأكدت حنان أن العمل الكوميدي أصعب من التراجيدي لأنها تحتاج لخيال واسع وسرعة بديهة، مضيفة أنها سعيدة بالتعاون مع المنتج كريم أبوذكري لأنه ابن اسرة فنية ولديه خبرة تؤهله لتقديم أعمال مميزة وناجحة.

إسماعيل فرغلي: أكرم حسني إنسان مؤدب بخلاف كونه كوميديان مميز

قال الفنان إسماعيل فرغلي إنه عندما علم بترشيحه لدور "إحسان" والد أكرم حسني في مسلسل "مكتوب عليا"، لم يتمالك نفسه من الضحك، وذلك حتى قبل قراءة السيناريو، مضيفًا أنه تخيل العلاقة بينه وبين أكرم وشكلها والمواقف التي ستجمعهم، وبعد قراءة السيناريو شعر بفرحة بالغة لأنه كان قد تخيل العلاقة بشكلها الموجود في الورق.

وأشار إلى أنه سعيد بالتعاون مع أكرم ليس فقط لكونه فنان كوميدي موهوب ومميز وصاحب بصمة خاصة، ولكن أيضًا لأنه إنسان مؤدب ويحترم الجميع ويقدر الصغير والكبير في اللوكيشن، ويساعد زملائه.

وأضاف فرغلي، عملت من قبل مع المخرج خالد الحلفاوي في عدة أعمال، وهو مخرج فاهم كوميديا جدا، وقادر على ضبط أداء الممثل بما يتناسب مع كل مشهد، ولديه رؤية وروح مرحة تضفي على كواليس التصوير أجواء من البهجة التي تساهم في نجاح أي عمل.

محمد طعيمة: كريم أبو ذكري منتج فنان وعلاقتي بهلا رشدي كالقط والفأر

كشف الفنان محمد طعيمة أن لديه تجربة سابقة مع المخرج خالد الحلفاوي والمنتج كريم أبو ذكري في مسلسل "الوصية"، مشيرًا إلى أن المسلسل أصبح من أيقونات الضحك في المجتمع المصري، وعندما ترشح لشخصية "علاء" في مسلسل "مكتوب عليا" وافق على الفور، موضحًا أن كريم أبوذكري منتج فنان وصاحب رؤية، ويتابع كل خطوة في العمل لحظة بلحظة، ولا يترك مشهد واحد إلا ويراجعه كمخرج ومدير تصوير وممثل وليس منتج فقط.

وأشار طعيمة أن شخصية "علاء" في أحداث المسلسل تجمعه علاقة لطيفة وكوميدية مع "جيجي" التي تجسدها هلا رشدي، وأشاد بأداء هلا في أولى تجاربها التمثيلية، كاشفًا أن العلاقة بينهما تشبه علاقة القط والفار.

هلا رشدي: الصدفة جعلتني اخوض أول تجربة تمثيل مع أكرم حسني

كشفت الفنانة هلا رشدي أنها سعيدة بأول تجربة تخوضها في مجال التمثيل، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تلقى كل هذا القبول، وأشارت إلى أن مشاركتها في مسلسل "مكتوب عليا" جاءت صدفة، عندما شاهدها أكرم حسني في إحدى المناسبات وعرض عليها أن تحضر كاستنج العمل وبالفعل حضرت واقتنع بها المخرج خالد الحلفاوي وأعطى لها دور "جيجي" شقيقة أكرم حسني في المسلسل.

وأضافت هلا أن الميزة في العمل هو أنه عمل كوميدي، وهي تعشق الكوميديا والضحك والمرح، مؤكدة أنها عندما ينتهي التصوير تشعر بالحزن، وقالت: "وجود محمد طعيمة بجانبي في أغلب المشاهد أضاف لي الكثير من الخبرات، فهو كوميديان موهوب وساعدني كثيرا في العمل".

الطفلة هنا زهران: أجواء التصوير تسودها الطاقة الإيجابية

أبدت الطفلة هنا زهران التي تقدم شخصية "جليلة" الشقيقة الصغرى لأكرم حسني في مسلسل "مكتوب عليا"، بالغ سعادتها بالعمل مع أكرم، وقالت إن ترشحها للدور جاء بالصدفة، وأضافت أنها أقرب شخصية لقلبه في العمل والوحيدة التي يضعف أمامها.

وكشفت أن كواليس التصوير تشهد أجواء مرحه، وتسودها حالة من الحب والطاقة الإيجابية، مؤكدة أن أصعب مشهد صورته هو أول مشهد لها بالعمل، والذي جمعها بأكرم حسني، الذي فوجئ بإجرائها مكالمة مع صديق لها دون علم أسرتها، ومشهد أخر بكت خلاله بسبب حبس أكرم خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.