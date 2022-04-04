الإثنين 04 أبريل 2022
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سياسي

برلماني يطالب الحكومة بحزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية

النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن قرار الحكومة رفع سعر توريد طن القمح إلى 1100 جنيه، خطوة في منتهى الأهمية لزيادة نسبة توريد المزارعين من الأقماح للدولة.

وطالب زين الدين، في بيان له، بضرورة إطلاق الحكومة من خلال وزارة الزراعة حزمة تحفيزية للفلاحين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وأضاف زين الدين، أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل كبير في تشجيع المواطنين على زيادة المساحات المزروعة من القمح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ومن ثم تقليل الحاجة للاستيراد من الخارج.

وأوضح زين الدين، أن مثل هذه القرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تقليل فاتورة الاستيراد يقلل فرص الطلب على النقد الأجنبي ومن ثم رفع قيمة العملة المحلية، وهو ما يؤدي لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

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