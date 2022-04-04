«بيطري الشرقية» يُحصن 344 ألف و108 رأس ماشية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي بدأت أعمالها في 15 مارس 2022 م قامت المديرية عن طريق 180 لجنة بتحصين 344 ألف و108 رأس ماشية ما بين تحصين 172 ألف و512 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية وتحصين 171 ألف و596 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل (7408) رأس ماشية.

وأشار إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالإضافة إلى عقد 255 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً على المواطنين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى التهاب الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.