الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 231 أسطوانة غاز منزلية مهربة للبيع فى السوق السوداء بالبحيرة

حملات
حملات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، بحملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة وتعرضها للتلوث بمركز شبراخيت.

كما تمكنت إدارة تموين رشيد من ضبط 231 أسطوانة غاز منزلية مهربة من الإسكندرية إلى مطوبس للبيع بالسوق السوداء، وفي مركز الرحمانية تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين بعدم إعطاء بون صرف الخبز، ومحضر بعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور. 

كما قامت الحملة بالمرور على مركز إيتاي البارود، وتم تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخبز تصرف في 6 شكائر دقيق بلدي بالبيع في السوق السوداء، ومحضر عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مباحث التموين اجراءات أسعار حركة المرور محافظ البحيرة وحدات

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وائل لطفي

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