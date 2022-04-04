أين المحافظين اليوم؟.. «أبو ليمون» يأمر بإنهاء إجراءات التأمين الصحي لمواطن.. و«الغضبان» يتابع سير المشروعات الجديدة

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات.

وترصد «الدستور» في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة:

محافظ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي في أعمال إنشاء وتطوير عدد من المشروعات الجارية، وذلك بحضور الشركات القائمة على تنفيذ المشروعات.

وخلال الاجتماع، استمع محافظ بورسعيد لمعدلات العمل في تطوير مبنى الجناح الغربي بديوان عام محافظة بورسعيد، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مبنى الديوان الغربي للبدء في تشغيله، مشيرًا أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة تطوير المؤسسات الحكومية على أعلى مستوى تماشيًا مع أعمال التنمية التي تشهدها بورسعيد، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة للعاملين بالديوان العام، وتزويد المكاتب بأحدث النظم الإدارية والأجهزة الإلكترونية الحديثة، لافتًا إلى أن الديوان العام شهد أعمال تطوير على درجة كبيرة من الكفاءة، بالإضافة إلى تطوير كل إدارات الديوان واستحداث الأنظمة التكنولوجية والرقمية التي تساهم في سرعة أداء الخدمة ودقتها.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

محافظة المنوفية: مستمرون في توفير التسهيلات اللازمة لتعظيم دور «مشروعك»

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إن المحافظة مستمرة في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة «مشروعك» في إطار دعم تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر مارس الماضي بلغ 90 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 58 مشروع بتمويل 12 مليون و160 ألف جنيه تقريباً، موجهاً القائمين على برنامج «مشروعك» بضرورة تكثيف حملات توعوية عن المشروع خاصة في القرى، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب علي العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

محمد الشريف

التحفظ على 190 حالة إشغال متنوع وتحرير 45 محضرا في حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وذلك لردع أي مخالفات، مؤكداً على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والاهتمام برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن السكندري.

وفي هذا الصدد؛ نفذ حي المنتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة استهدفت شوارع خالد بن الوليد، وابو العرب، وخلف 56 وش 57، مسجد الإيمان، السباعي، وشارع بن شاكر وشارع الزرقاني.



خلال اللقاء اليومي لحل مشاكل المواطنين.. محافظ المنوفية يأمر فوراً بإنهاء إجراءات التأمين الصحي لمواطن

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية لقائه اليومي بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام.

في مستهل لقائه وجه محافظ المنوفية بسرعة إنهاء إجراءات التأمين الصحى لمواطن من ناحية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم يعانى من ضعف بالسمع ويحتاج إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة وتركيب سماعة ، وكلف إدارة العلاقات العامة باصطحاب المواطن لمستشفى التأمين الصحي لتسهيل الإجراءات اللازمة مراعاة لظروفه الصحية ، مشدداً على كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ، هذا وقد وجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بتبنى موهبة طفلة من ذوى الهمم من قرية مناوهلة بمركز الباجور تجيد عمل مجسمات صلصال و عرض منتجاتها الفنية بقاعة المراسم بقصر ثقافة شبين الكوم، فضلا عن صرف دعم مادى من المحافظة لتوفير الاحتياجات اللازمة لممارسة هوايتها وتنميتها كونها نموذج فريد لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة.