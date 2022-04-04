المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفلاح لحيازته بانجو في الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية فلاحًا بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها، صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب، رئيس المحكمة، والمستشار دكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبدالمنعم عيد.

ترجع وقائع القضية رقم 10278 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة فاقوس، بورود معلومات سرية لضباط المباحث عن قيام "ع ال ع ع" 37 عامًا فلاح مقيم عرب درويش دائرة مركز فاقوس، بالاتجار في المواد المخدرة، ونفاذًا لإذن النيابة العامة توجهت مأمورية لضبطه وضبط بحوزته ثلاث لفافات من العشب الأخضر الجاف لجوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، وقدمته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق وأصدرت حكمها المتقدم.