الإثنين 04 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية: «حالة إشغال المصليات» تعزز منظومة الخدمات بالمسجد النبوى

المسجد النبوي
المسجد النبوي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي"، المتاحة باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، مبادرة تقنية تعزّز منظومة الخدمات في المسجد النبوي، حيث تتيح الخدمة لقاصدي المسجد النبوي معرفة حالة الطاقة الاستيعابية في كافة أنحاء المسجد قبل القدوم للصلاة فيه.

وأوضحت الوكالة، اليوم الإثنين، أن الخدمات الإلكترونية شكلت حيزًا كبيرًا في منظومة الخدمات والمبادرات التي تم تهيئتها لخدمة المصلين والزائرين وتسهيل وصولهم إلى الحرمين الشريفين، وإشراكهم في تفعيل منظومة الخدمات المقدمة ضمن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك.

وأضافت أن خدمة "حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي" تسهم أيضًا في التأكد بشكل لحظي من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المخصصة للصلاة في 12 موقعًا داخل المسجد النبوي، وفي التوسعات الشرقية والغربية والشمالية، وللنساء في الجهات الشرقية والغربية داخل المسجد وفي الساحات الشرقية والغربية والشمالية، والساحات الغربية الجديدة، وفي السطح، مما يساعد على تحقيق إنسيابية دخول وخروج المصلين في أرجاء المسجد النبوي والساحات، وتفعيل الخطط التشغيلية الميدانية لتنظيم الحشود خلال أوقات الذروة.

الرياض السعودية المسجد النبوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

أخبار فاتتك.. لبنان يعلن الإفلاس وزيادة أسعار الوقود خلال أيام

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

«تداول زيت غير صالح للاستهلاك الآدمى بالأسواق».. الحكومة ترد

مصرع طالب صدمه جرار زراعى أسفل كوبرى كفر شكر فى القليوبية

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان