الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بمركز بنها

حريق
حريق

أمرت جهات التحقيق بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب في الطابق الأول من عقار مكون من 6 طوابق في مركز بنها، كما طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

كان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مكون من 6  طوابق بجوار المزلقان بقرية وروة بدائرة مركز شرطة بنها. 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، وفرض كردون أمني حول الواقعة لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتبين أن النيران نشبت بالطابق الأول وتم السيطرة على النيران دون خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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