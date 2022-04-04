الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

إيناس عبدالحليم: مسلسل «الاختيار 3» أبرز مدى تلاحم الشعب فى إفشال مخططات الإرهابية

إيناس عبدالحليم
إيناس عبدالحليم

اشادت النائبة  إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بمسلسل "الاختيار 3"، والذي يكشف عن حجم المؤامرات التي كانت تحاك ضد الدولة المصرية، ويكشف أياض عن الدور البطولي الذي قام به رجال القوات المسلحة والشرطة وكذلك الرئيس السيسي في حماية الوطن. 

 

وأضافت "عبدالحليم"،  في تصريحات لها، أن مسلسل "الاختيار" أبرز مدى صمود مؤسسات الدولة وتلاحم الشعب في إفشال تلك المخطط، وعلى الرغم من الضريبة المكلفة وما حصدته تلك الفترة من أرواح لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية وعدد من المواطنين، إلا أن تلك التضحيات كانت سببًا أساسًيا لعودة الدولة المصرية والحفاظ عليها ومنعها من الوقوع في مسار الدول الفاشلة. 

 

وأوضحت أن إبراز تلك التضحيات أمر بالغ الأهمية حتى يُدرك المواطن حقيقية الأوضاع في تلك المرحلة للوقوف على حجم التحول والاختلاف بين ما كان وقتها وما نحن عليه الآن، مشيراً إلى أن مسلسل الاختيار بكافة أجزائه يؤكد على أهمية دور القوة الناعمة ضمن المقاربة الأشمل في معالجة الإرهاب وقضايا التطرف، وذلك من خلال المزج بين القصص والحكايات الواقعية وبين العمل الدرامي والفني ما يساهم في رفع الوعي لدى المواطن وفضح المؤامرات التي كان يدبرها خصوم وأعداء الوطن، ومن هنا تظهر القوة الناعمة باعتبارها أحد الوسائل الفاعلة والناجزة التي يمكن توظيفها في صد ومواجهة الإرهاب والتطرف. 

 

وأكدت أن هذا العمل التاريخي والبطولي يعمل على تنوير العقول وفضح المؤامرات التي تُحاك ضد الأوطان، بحيث يمكن القول إن القوة الناعمة أصبحت تمثل حائطًا منيعًا في تلك المواجهة.

 

وكان «الاختيار 3» تصدَّر التريند منذ أن طرح المخرج بيتر ميمي برومو العمل، نظرًا لأنه يترقبه الجمهور بشغف كبير منذ عرض البرومو الخاص بالعمل، خاصة أن الجزأين السابقين حققا نجاحًا واسعًا.

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