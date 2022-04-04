دراسة: الأزواج الذين لديهم حسابات بنكية مشتركة تدوم علاقتهم للأبد

على الرغم من أن الأمر قد يبدو عاديًا جدًا، إلا أن الحصول على حساب مصرفي مع شريك يعد في الواقع خطوة كبيرة لأنه التزام مالي يتضمن الثقة.

ولكن يبدو أن أولئك الأزواج الذين يشاركون حسابًا قد يبنون بالفعل علاقات أفضل أيضًا، وفقًا لدراسة جديدة فإن الأزواج الذين يجمعون أموالهم معًا يظهرون تفاعلات إيجابية أكثر وتواصلًا أوضح من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وجدت الأبحاث أن الأزواج الذين يتشاركون حسابًا، يقولون "نحن" و"نحن" "لدينا" أكثر من "أنا"، كما ظهرت المصطلحات المرتبطة بالانتماء المشترك في كثير من الأحيان، بما في ذلك "موافق" و "تواصل" و"صديق" و"لطف" و"استمع".

تقول إميلي جاربنسكي الأستاذة المشاركة في التسويق والاتصالات الإدارية بجامعة كورنيل، والتي شاركت في تأليف الدراسة: ``تعزز هذه الضمائر البسيطة بمرور الوقت التصورات عن كونك في فريق مع شريكك وهذا أمر جيد وصحي"، علاوة على ذلك ، يمكن أن يؤثر أيضًا على طول وجودة العلاقة أيضًا.

تشرح إميلي: "لقد رأينا أن الأزواج الذين يجمعون مواردهم المالية هم أقل عرضة للانفصال من الأزواج الذين يفصلون عن مواردهم المالية".

وتضيف أن امتلاك حساب مشترك من المرجح أن يفيد معظم الأزواج، فهم الأكثر قدرة على تحقيق أهدافهم المالية.

وبالمثل فإن أولئك الذين يتعاملون بشكل علني مع القضايا المالية يديرون ديونهم بشكل أفضل من أولئك الذين يفصلون حساباتهم عن شركائهم.

تضيف إميلي: "في المتوسط ما نراه هو أن الأزواج الذين يقومون بالحديث عن مواردهم المالية مع شركائهم يتوصلون إلى حلول لمشاكلهم، ومن يشعرون وكأنهم في نفس الفريق".

قالت ألين جعفر، خبيرة التوفير لموقع مترو: "هذا الأمر أيضا يندرج عليه بعض المخاطر، فإذا قام شريكك بإجراء سحب، فستكون مسؤولاً بشكل مشترك عن سداده".

إذا لم تكن متأكدًا من فتح حساب مشترك مع شريكك، فمن المفيد أن تسأل نفسك بعض الأسئلة، ففي البداية من المهم التفكير في سبب فتح الحساب، ربما يرجع ذلك إلى أنكما تدخرا شيء ما معًا.

ومن الضروري أيضًا إجراء مناقشة مفتوحة حول عاداتكما المالية وتاريخكما الائتماني، حتى لاتتفاجا.