الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كيف أقامت النيابة دليل الاتهام على قاتلى مصطفى سراج فى دمياط؟

مصطفى سراج
مصطفى سراج

كشف بيان صادر عن النيابة العامة، عن إجراءات النيابة لإقامة الدليل ضد المتهمين بقتل الشاب مصطفى سراج في دمياط، وذلك من شهادة خمسة شهود من بينهم المجني عليهما، وما أقر به أحد المتهميْن بالتحقيقات، وما ثبت من معاينتها مسرح الجريمة وما تبين من مشاهدتها آلات المراقبة بمحيطه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة بشأن فحص المسكن محل الجريمة.

 

وأمرت النيابة العامة، الأحد، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين - بالغ وطفليْن- إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم في اتهامهم بقتل المجني عليه مصطفى سراج عمدًا مع سبق الإصرار؛ إذ عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك مادة "الجازولين"، وما أن أيقنوا تواجده بمسكنه، تسلل أحدهم إلى المسكن ومكث الآخران يرقبان الحالة ويشدان من أزره، فسكب المتسلل الجازولين بالمسكن، وأشعله فانتفض المجني عليه وآخر كان في صحبته، وحاولا ضبطه فسكب المتهم على المجني عليه الجازولين وأشعل النيران بجسده قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتيْن آخريين، هما أن المتهمين في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل صاحب المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بذات الكيفية، وقد خاب أثر جريمتهم لتمكن المذكور من إخماد النيران، فضلًا عن وضعهم النار عمدا في المسكن، وارتكابهم جرائم أخرى.

محكمة الجنايات النيابة العامة الطب الشرعي سبق الإصرار مسرح الجريمة مصلحة الطب الشرعي الشاب مصطفى سراج

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