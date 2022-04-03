«هاكل مع رجالتي».. نص «الحوار الحاسم» بين الرئيس السيسي والشاطر

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3»، عرض نص اللقاء التاريخي بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع في 25 يونيو 2013، وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية.

والتقى الثنائي عقب تولي السيسي منصب وزير الدفاع وحذره من مساندة الجيش للشعب المصري في ثورة 30 يونيو، وذلك قبل أيام من الإعلان عن نزول المواطنين في ذات اليوم للإطاحة بنظام الإخوان.

اللقاء كان في يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 حيث اتصل به سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب آنذاك، وأخبره برغبته في لقائه هو وخيرت الشاطر، وبالفعل التقى بهم واستمع لحديثهم والذي استغرق فيه خيرت الشاطر ما يقرب من ٤٥ دقيقة متحدثًا ويتوعد بأعمال إرهابية وأعمال عنف وقتل من جانب جماعات إسلامية لا يستطيع هو ولا جماعة الإخوان السيطرة عليها، موجودة في سيناء وفي الوادي، وبعضها لا يعرفه، جاءت من دول عربية، ثم أخذ الشاطر يشير بأصبعه وكأنه يطلق «زناد بندقية».

وكان مجمل حديثه أساسه أنه إذا ترك الرئيس المخلوع محمد مرسي منصبه، فستنطلق هذه الجماعات لتضرب وتقتل، وأن أحدًا لن يقدر على أن يسيطر عليها، وكان يتحدث عن وقوع ضغط شديد عليهم، وأن هناك أناسًا أفشلوا الرئيس، وأن مواقف القوات المسلحة زادت التوتر ضدهم، وأفقدتهم السيطرة على قواعد جماعات الإخوان وعلى كل التيارات الإسلامية الأخرى الموجودة، والتي تمتلك أسلحة جاءت من ليبيا وعبر الحدود.



وكشف الكاتب الراحل ياسر رزق عن تفاصيل اللقاء الذي جمع خيرت الشاطر والكتاتني مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، والذي تحدث فيه الشاطر بلغة تهديد موجهة ضد القوات المسلحة.

وقال رزق إن خيرت الشاطر ظل يتحدث طيلة ساعة إلا ربع؛ ظل يهدد فيها الجيش، ليأتي عليه رد عبدالفتاح السيسي بعد انتهاء حديثه قال له: «خلصت؟، اتفضل اشرب القهوة. شربت. اتفضل».

رد الرئيس السيسي قائلًا: «انتوا عايزين إيه من البلد؟، كرهتوا الناس في الدين، هو يعني يا تقبلوا كده يا نموتكوا.. إنتم عايزين يا تحكمونا يا تموتونا».

ثم كان ختام اللقاء حينما قال الكتاتني للرئيس السيسي: ما الحل؟.. قلت له: «أن تحلوا مشاكلكم مع القضاء والكنيسة والأزهر والإعلام والقوى السياسية والرأى العام».

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.